Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, Trakya'da lavanta üretim rakamlarının önemli bir düzeye geldiğini söyledi. Tülek, gıdadan kozmetiğe birçok alanda kullanılan lavantayla ilgili çalışmalara 2015 yılında başladıklarını anlattı.

Çalışmalar kapsamında Bulgaristan'da bulunan Gül ve Tıbbi Bitkiler Araştırma Enstitüsü ile iş birliği anlaşması imzalayarak genetik materyalleri Edirne'ye getirdiklerini vurgulayan Tülek, enstitü bünyesinde damızlık bahçesi oluşturduklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Lavanta üretim alanları artacak

Üreticilerin ihtiyacını karşılamak için bu bahçeyi büyüttüklerini vurgulayan Tülek, şunları anlattı:

"Bugün yine 'lavandula angustifolia' türüne ait çeşitlerin ekimini yapacağız. Trakya'da lavanta üretim rakamları önemli bir düzeye geldi. Enstitü olarak amacımız burada model oluşturmak. Bugün fide üretiminden tutun, hasat işlemleri, hasat sonrası yağın çıkarılması ve kalitesinin değerlendirilmesi çalışmalarını yürütüyoruz. Elde ettiğimiz sonuçlara bakıldığında adaptasyon kabiliyeti olarak lavantanın bölgemizde oldukça uyumlu olduğunu görüyoruz. Bundan sonraki süreçte üretim alanları daha da artacak gibi gözüküyor."

[Fotoğraf: AA]

"Enstitü bünyesinde yaklaşık 15 dekar ekim alanı var"

Tülek, tıbbi ve aromatik bitkilere ciddi yöneliş olduğunu, katma değeri yüksek bu ürünlerin ilerleyen zamanda ihracat anlamında önemli değer teşkil edeceğini söyledi.

Türkiye'de yoğun olarak Isparta, Edirne, Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın da aralarında bulunduğu illerde üretim yapıldığı bilgisini veren Tülek, "Enstitü bünyesinde yaklaşık 15 dekar ekim alanı var. Karaağaç Mahallesi'ndeki lokasyonda yine bir ekim alanımız var. Geçen yıl ve önceki yıllarda orada lavanta tarla günleri etkinlikleri düzenlemiştik. Burada 2 dönüm olmak üzere damızlık bahçesi için lavanta dikilecek" dedi.

Etkinlikte, enstitü bünyesinde yetiştirilen lavanta fideleri, görevlilerce hazırlanan tarlaya dikildi.