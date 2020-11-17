Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 16:31Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Eğirdir Gölü'nde 400 kerevit pinterine el konuldu
[Fotoğraf: İHA]
Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Eğirdir Gölü’nde gerçekleştirdiği denetimlerde 400 adet kerevit pinterine el koydu.
Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Eğirdir Gölü’nde kaçak avlanmayla ilgili denetimlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, Eğirdir Gölü’nde yaptığı denetimde Sorkuncak Karabağlar açıklarında 400 adet kerevit pinterine el koydu. Ekipler, kaçak avlanan kerevitleri de tekrar göle bıraktı.
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