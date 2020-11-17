Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Eğirdir Gölü’nde kaçak avlanmayla ilgili denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Eğirdir Gölü’nde yaptığı denetimde Sorkuncak Karabağlar açıklarında 400 adet kerevit pinterine el koydu. Ekipler, kaçak avlanan kerevitleri de tekrar göle bıraktı.