Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleşen geniş çaplı tatbikata, HEAŞ Kurtarma ve Yangınla Mücadele, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Servis, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İstanbul İtfaiyesi ile Acil Durum Operasyon Merkezi (ADOM) ekipleri katıldı.

Senaryo gereği pist başında çıkan yangın kule tarafından acil durum ekiplerine bildirildi. Alarmı alan HEAŞ Kurtarma ve Yangınla Mücadele araçları ve ambulansları iki dakikada olay yerine ulaştı. 4 dakika içinde yangın söndürülerek kurtarma ve triyaj çalışmaları başladı. Sağlık ekipleri yaralıların ilk tedavilerini olay yerinde gerçekleştirdi. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla olay yerinden uzaklaştırıldı.

Havalimanındaki yangın tatbikatını Havalimanı Mülki İdare Amiri Necip Çakmak, HEAŞ Genel Müdürü Hüseyin Sağlam, Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Nilgün Selvi, Terminal İşletmecisi İSG Direktörü Göksu Güney de yerinde takip etti.

Çakmak ve beraberindeki heyet görevlilerden HEAŞ Kurtarma ve Yangınla Mücadele biriminin uçak kurtarma/kaldırma ekipmanları hakkında bilgi aldıktan sonra tatbikat alanından ayrıldı.