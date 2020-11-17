Durak Mahallesi'nde bir depoda kumar oynatıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 21 kişi gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, bir miktar da uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 18'ine sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri gerekeçesiyle toplamda 15 bin 780 lira para cezası kesilirken, 1 kişiye kumar oynatmak, 1 kişiye ruhsatsız tabanca bulundurmak, 1 kişiye de uyuşturucu bulundurmak suçlarından işlem yapıldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.