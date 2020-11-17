Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 16:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karantinada olması gerekiyordu, kahvehanede yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kayseri'de koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinada olması gereken kişi kahvehanede bulundu.
Jandarma ekipleri, Felahiye ilçesine bağlı Kayapınar Mahallesi'ndeki bir kahvehanede kimlik kontrolü yaptı. Bu sırada kahvehanede bulunan A.B'nin COVID-19 testinin pozitif çıktığı ve karantinada olması gerektiği belirlendi.
COVID-19 tedbirlerine aykırı davrandığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanan A.B, ambulansla Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurda götürüldü.
Etiketler: Koronavirüs
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