Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de deprem sonrası koşulların koronavirüsün yayılmasına ortam oluşturduğu uyarısında bulundu. Kentte vakalar iki katın üzerinde arttı. Özellikle çadırkentler virüs açısından risk oluşturuyor.

“Stres altında yaşamak bağışıklığı düşürür”

Ege Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi, çadırkentlerin temel sorunlarından birinin kalabalık olduğuna dikkat çekti: “Orada kalan insanların önemli bir başka bir problemi de immün supresif gibi olmaları. Stres altındalar, evlerini kaybetmişler. Bu riskler arttığı zaman enfeksiyona yakalanma olasılığı da artırıyor. İnsanların bir şekilde bir eve geçebilmesini sağlamak gerekiyor. Çadırkentteki insan sayısını azaltırsak çadır kentteki risk de azalmış olur."

“Yaşadıkları çadırı başka aileyle paylaşmamalılar”

Vakaların daha da artmaması için çadırkentlerdeki yoğunluğun azaltılması gerekiyor. Prof. Sipahi, çadırdan çadıra misafirliğin yoğun olmasının hastalığı yaydığını, mümkün olduğunca yaşadıkları alana misafir kabul edilmemesi gerektiğinin altını çiziyor.



Bunun yanı sıra vatandaşların yaşadıkları çadırı başka aileyle paylaşmamaları noktasında da uyarıyor.

Yetkililer, depremzedelere kamu konut ve misafirhanelerine geçmelerini öneriyor.