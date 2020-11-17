Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 15:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
19 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Burdur'un Bucak ilçesinde silahla vurulan gencin ölmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayın ardından kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan M.A, O.A. ile M.A'nın, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Fatih Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada yaralanan 19 yaşındaki Adem Besler, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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