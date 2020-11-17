Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Emel Gümüş, Aybüke Kurt'un ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Gümüş savunmasında, "Suç tarihinden önceki akşam arkadaşlarımla buluştum, birlikte alkol aldık. Sonrasında yatıp uyudum. Sabah uyandım ve kiralık aracımla işe gitmek üzere yola çıktım. Kaza yerine geldiğimde, araçların durduğunu görür görmez ben de frene bastım ama duramadım ve kaza meydana geldi. Araç kiralama firmasının araca taktığı GPRS cihazının verilerine göre hızım 90-95 kilometre civarındaymış. Önceki gün alkol almıştım ama kaza sırasında alkolün etkisi altında değildim. Kendimdeydim" ifadesini kullandı.

Ölen Aybüke Kurt'un babası Samet Kurt, sanıktan şikayetçi olduklarını ve en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ettiklerini belirtti.

Anne Teslime Kurt da olay nedeniyle kızını kaybettiği ve yaralandığı gerekçesiyle sanıktan şikayetçi oldu.

Ailenin avukatı sanığın pişman olduğunu belirtmediğine dikkat çekti

Kurt ailesinin avukatlarından Cihat Tanrıkulu, sanığın savunmasında aileden özür dilemediğine ve pişman olduğunu belirtmediğine dikkati çekti.

Beyanların ardından mütalaasını açıklayan iddia makamı, sanığın "Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Gümüş'ün "Taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 5 yıl hapisle cezalandırılmasına ve ehliyetinin 2 yıl 6 ay süreyle geri alınmasına karar verdi.

