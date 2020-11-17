Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 15:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sosyal medyadan Atatürk'e hakarete soruşturma
Karaman Valiliği, sosyal medyadan Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen güvenlik görevlisi hakkında inceleme başlattı.
Karaman'da kamu kurumunda çalışan güvenlik görevlisinin sosyal medya üzerinden Atatürk'e hakaret ettiği şeklinde haber yayınlandığı öğrenildi.
Valilik tarafından konuyla ilgili olarak idari soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da adli işlemlerin başlatıldığı belirtilen açıklamada, şunlar denildi:
"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'e karşı kişi ve kurumlarca hiçbir şekilde hakaret ve aşağılayıcı ifadelere yer verilmesine asla müsaade edilmeyeceği hususunda kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk Sosyal Medya
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