Karaman'da kamu kurumunda çalışan güvenlik görevlisinin sosyal medya üzerinden Atatürk'e hakaret ettiği şeklinde haber yayınlandığı öğrenildi.

Valilik tarafından konuyla ilgili olarak idari soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da adli işlemlerin başlatıldığı belirtilen açıklamada, şunlar denildi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'e karşı kişi ve kurumlarca hiçbir şekilde hakaret ve aşağılayıcı ifadelere yer verilmesine asla müsaade edilmeyeceği hususunda kamuoyuna saygıyla duyurulur."