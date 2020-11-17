Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentin en işlek cadde ve sokaklarında maske takmayanlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

[Fotoğraf: DHA]

Ekipler, Manisa Uncubozköy Mahallesi ve Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde drone ile denetim yaptı. Ayrıca, vatandaşlara sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde çağrıda bulunuldu.