Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 16:01Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Manisa'da maskesiz sokağa çıkanlara drone ile denetim
[Fotoğraf: DHA]
Manisa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa maskesiz çıkanların belirlemesi için drone ile denetim yapıldı. Polis yasağı ihlal edenlere uyarıda bulundu.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentin en işlek cadde ve sokaklarında maske takmayanlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.
[Fotoğraf: DHA]
Ekipler, Manisa Uncubozköy Mahallesi ve Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde drone ile denetim yaptı. Ayrıca, vatandaşlara sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde çağrıda bulunuldu.
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