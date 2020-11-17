Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 16:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karantinadaki baba engelli oğlunu bıçakladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) karantinasındaki bir kişi, engelli oğlunu bıçakla yaraladı.
Dervişpaşa Mahallesi Kemal Aşkar Caddesi'ndeki evinde COVID-19 karantinasında bulunan K.A, zihinsel engelli oğlu E.A'ya bıçakla yaraladı.
K.A'nın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı E.A. ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ve sağlık ekipleri tarafından K.A. Organize Sanayi Bölgesindeki karantina yurduna yerleştirdi.
Karantina sürecinin ardından K.A. hakkında "kasten yaralama" suçundan işlem yapılacağı ifade edildi.
Etiketler: Koronavirüs
Sıradaki Haber
Muğla merkezli 5 ilde "kırmızı reçete" operasyonu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz