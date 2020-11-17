Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 16:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de COVID-19 tedbirlerine uymayan 47 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını tedbirlerine ilişkin denetimlerde 47 kişiye idari para cezası uygulandı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince oluşturulan özel ekip, bazı adreslerde denetim yaptı.
Polisler, İstiklal Mahallesi Çınarcık Sokak'taki bir dernek binasında bulunanların sosyal mesafe kuralına uymadığını tespit etti.
COVID-19 tedbirlerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle 47 kişiye toplam 148 bin 50 lira ceza verildi.
Etiketler: Koronavirüs
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