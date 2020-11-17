Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, yaklaşık 950 dekar alanda 10 bin zeytin ağacının bulunduğu ilçede, bu yıl 50 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, S.S. Marmaris Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Cengiz Akdeniz ile hasat etkinliğine katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Hedef üretimi artırmak

Oktay, belediyenin arazisinde zeytin hasadının başladığını, turizm kenti olan ilçede butik ve marka ürünler ortaya çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Zeytinciliğin bölgede önemli yeri olduğunu anlatan Oktay, "Bu zeytinyağının tadı çok güzel. Hem yağ hem sofralık zeytin anlamında Marmaris Memecik ve Girit zeytini, dünyada en özgün zeytin türlerinden biri. Burada ürettiğimiz zeytinyağlarını turizm fuarlarında ve çeşitli tanıtım etkinliklerinde dağıtacağız" dedi.

Oktay, önümüzdeki yıllarda üretimi daha da artırmayı hedeflediklerini anlattı.