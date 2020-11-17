Türkiye'den yurt dışına kaçırılan eserlerin geri iadesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde önemli çalışmalar yürütülüyor.

Edirne'deki Selimiye Camii'nin hünkar mahfilindeki çinilerin yerinde olmadığı tespit edildi.

[Fotoğraf: AA]

Caminin hünkar mahfilindeki çinilerle ilgili çalışma başlattıklarını anlatan Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, şunları söyledi:

"Hünkar mahfilindeki çiniler maalesef Rus general tarafından 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında alınıp götürülüyor ve Moskova Müzesi'nde sergilendiği ya da depoda tutulduğu söyleniyor. Biz bu konuyu Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanı İskender Pala'ya ilettik. Kendisi de hemen talimatlandırdı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Selimiye Camii'nin hünkar mahfilindeki çinilerin Rusya'dan getirtilmesi için çalışma başlattı."

[Fotoğraf: AA]

Yurt dışından Türkiye'ye ait ciddi anlamda eserlerin getirtildiğini belirten Soytürk, Danimarka'daki bir eser için ciddi mesai yapıldığını söyledi.