Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, IFRC tarafından hazırlanan rapor, bugün Cenevre'de yapılan lansmanla kamuoyuyla paylaşıldı.

Tüm dünya COVID-19 salgınıyla mücadele ederken geçen yıla kıyasla küresel olarak daha büyük afetlerin yaşandığına dikkat çekilen raporda, iklim değişikliği, dünyada artan afet sayısı, afetlere müdahale maliyetinin artması, beşeri afetler, COVID-19 pandemisi, afetlere hazır toplumlar, afet müdahale kapasitesini geliştirmek için bağış geliştirme kanalları ve harekete geçmek için atılacak adımlara yer verildi.

"2020'nin ilk 6 ayında 100'den fazla afet meydana geldi"

Türk Kızılay Genel Başkanı ve IFRC Başkan Yardımcısı Kerem Kınık, COVID-19 salgınının çok kırılgan olan ülke ve toplulukların daha da kırılgan hale gelmesine neden olduğunu belirtti.

Pandeminin dünyanın küresel bir kriz karşısında ne denli çaresiz kalabileceğini gösterdiğini vurgulayan Kınık, şunları söyledi:

"Pandemi milyonlarca insanın işini kaybetmesine ve insani yardım kuruluşlarına bağımlı hale gelmesine neden oldu ancak pandemiden daha büyük bir kriz her geçen gün büyüyor. Bu da küresel ısınma. 2020'nin ilk 6 ayında 100'den fazla afet meydana geldi ve bunun çok çok büyük bir bölümü iklim değişikliğinden kaynaklı. Bu oran her geçen yıl artıyor. Küresel olarak buna karşı ortak bir eylem gerçekleştirilemezse gezegenimizi çok zor yıllar bekliyor."