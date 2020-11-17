Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 18:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 3 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla açıklarında Yunan sahil güvenlik ekipleri tarafından Türk kara sularına itilen 3 sığınmacı karaya çıkarıldı.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında lastik botta sığınmacıların olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Yunan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına itildiği belirlenen 3 sığınmacı kurtarıldı.
Kıyıya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Yunanistan
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