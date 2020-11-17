Yüz yüze eğitim kademeli olarak başladı. Öğrenciler haftada iki gün yüz yüze, diğer günler uzaktan eğitim alıyor. 6, 7, 10 ve 11'inci sınıflar hala uzaktan eğitime devam ediyor.

Takvimine göre ilk ara tatilin ardından yaklaşık 18 milyon öğrencinin yüz yüze eğitime dönmesi hedefleniyor. Ancak koronavirüs vakalarındaki artış da sürüyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu durumun eğitimi zora soktuğunu söyledi. Bilim Kurulu, tedbirleri görüşürken eğitimi de değerlendirdi.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, eğitimde ilkokul, lise ve üniversiteyi ayrı düşünmek gerektiğini belirterek, “İlkokul ve liselerde kontrol etmek daha kolay. Üniversite öğrencilerinin eğitimlerinden bahsetmek gerekirse, hemen hemen bütün üniversiteler şu anda en azından güz dönemi için uzaktan eğitime devam ettikleri ve edecekleri konusunda bilgi sahibiyiz” dedi.

“Kurallara uyarsak kısıtlama olmaz”

Çocukların olabildiğince okullarda eğitim almasını arzuladıklarını söyleyen Prof. İlhan, “Yeni hasta sayısına bakarak bu hafta okulların açılıp açılmamasına ya da yeni sınıfların eklenip eklenmeyeceğine karar vermek gerekecek” şeklinde konuştu.

Bilim Kurulu Üyesi İlhan, kurallara uyulduğu takdirde kısıtlamalara gerek kalmayacağının da altını çizerek, “Şunu tekrar vurgulamakta fayda var, bir pandeminden geçiyoruz. Normalde de her yer sürekli havalandırılmalı. El hijyenine dikkatin, fiziksel mesafenin bundan sonra da hayatımızda yer etmesi gerektiğini öğrendik bu salgın sürecinde” dedi.