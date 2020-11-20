“Sıfır Atık Projesi”, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılmıştı.

Elazığ'da da proje kapsamında Türkiye’ye örnek olacak bir uygulamaya imza atılıyor, "sıfır atık ili" oluşturmak hedefleniyor. Başlatılan proje ile Elazığ’da ve bölgede bir ilk olan kompost geri dönüşüm tesisi kuruldu. Tesis ile israfın önüne geçmek, doğal kaynakları daha verimli kullanmak, atık miktarını azaltmak, atıkları geri kazanarak ekonomiye katma değer sağlanacak.

Kompost gübre haline dönüştürülüyor

Tesis hakkında bilgi veren Elazığ Valisi Erkaya Yırık, şunları söyledi:

“Kurduğumuz bu sıfır atık tesisi ile birlikte bölgemizde atık haline gelen (yurtlarda, kurumlarda, pazarlarda) maddeleri burada değerlendirmek üzere başta seralar, tarlalar, üreticiler ve çiftçilerimiz, park ve bahçe alanlarımız ve belediyelerimizin kullanabileceği kompost gübre haline dönüştürüyoruz. Bu tesisimizin adı kompost geri dönüşüm tesisidir. Bu şekilde sıfır atık dönüşümü sayesinde atıklarımızı değerlendirmek ve israfı da önlemek suretiyle bölgemize yararlı bir sistem kazandırmış oluyoruz. Bu projemiz bu bölgemizin de ilk projesi olması nedeniyle de ayrı bir anlam ifade ediyor.”

Elde edilen gübre birçok yerde kullanılıyor

Dünyada yılda 1,3 milyar ton yemek israf ediliyor. Ayrıca tonlarca yemek artığı da çöpe gidiyor. Bunu ekonomiye kazandırmak mümkün. Elazığ Valiliği, kullandığı cihaz ile yemekhanelerden ve pazarlardan çıkan organik atıkları yönetiyor, organik gübre elde ediyor.

Makineye her türlü yemek artığı atılabiliyor. Ancak peçete, izmarit gibi atıkların atılmaması gerekiyor. Çalışma prensibi ise oldukça basit. Her 10 kilo atığın ardından cihaza bir kilogram talaş atılması gerekiyor.

Yaklaşık bir ay boyunca makine atıklarla besleniyor, bir ayın sonundaysa 300-350 kg organik gübre elde ediliyor. Çıkan gübre ise Elazığ’da tarla bitkileri üreticileri, süs bitkileri üreticileri, seralar, belediyenin park ve bahçe birimlerinde bitkisel üretim ve peyzaj çalışmaları için kullanılıyor. Bu sayede çöp olarak nitelendirilen organik atıklardan toprağı iyileştiren yüksek verimli kompost gübresi elde ediliyor.