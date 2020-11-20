Haber Giriş: 20 Kasım 2020 Cuma 17:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İki ilde tarihi eser operasyonu: 11 gözaltı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Siirt merkezli iki ilde düzenlenen tarihi eser operasyonunda Roma, Bizans ve 18. yüzyıl dönemlerine ait 5 sikke ele geçirildi, 11 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçunu işlediği tespit edilen 11 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Siirt ve Şırnak'ta şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda Roma, Bizans ve 18. yüzyıl dönemlerine ait tarihi eser niteliğinde 5 sikke ele geçirildi,
Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Tarihi Eser
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