Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 11:55Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Şırnak'ta terör operasyonu: 12 gözaltı
Şırnak’ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY ve PKK'ya yönelik 16- 22 Kasım arasında il genelinde operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.
1 şüpheli etkin pişmanlık yasasından yararlanarak, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
7 şüphelinin işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Terör Örgütü FETÖ PKK/YPG
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