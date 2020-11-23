Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 11:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'daki narkotik operasyonlarında 35 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da, son bir haftada düzenlenen narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 308 şüpheliden 35'i tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 16-22 Kasım'da uyuşturucu temin ve ticaretine operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 47 kilogram esrar, 3 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilogram eroin ve 6 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
Gözaltına alınan 308 zanlıdan 35'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Etiketler: Narkotik Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu
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