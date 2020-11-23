Yoğun sis, Bolu ve Düzce'de etkisini gösteriyor. D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 35 metreye kadar düştü.

Sabah saatlerinden itibaren Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde, yoğun sis yüzünden sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Sürücülerin dikkatli gitmesi için güzergahta sis lambaları yakıldı.

[Fotoğraf: AA]

Trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hıza karşı uyardı, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

Düzce

Düzce'de kent merkezinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Ana arterlerden Atatürk Bulvarı, İstanbul, Mimar Sinan caddeleri ve Düzce-Kalıcı Konutlar bağlantı yolu ile D-655 kara yolu, D-100 kara yolunun Çoban, Öztürkler ve Soğancı mevkilerinde sürücüler trafikte güçlükle ilerliyor.

[Fotoğraf: AA]

Anadolu Otoyolu'nda Gümüşova rampaları, Küçük Melen, Bataklıçiftlik, Gölyaka ve Düzce gişeleri mevkilerinde görüş mesafesi azaldı.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları, hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.