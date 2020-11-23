İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün kent genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında 49 şüpheliye "uyuşturucu madde bulundurmak", "uyuşturucu ticareti yapmak" ve "uyuşturucu kullanmak" suçlamasıyla işlem yapıldı.

Gözaltına alınan 13 zanlıdan 8'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

