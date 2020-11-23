Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 10:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da kümes yangını: 100 tavuk telef oldu
Bolu'da bir kümeste çıkan yangında 100 tavuk telef oldu.
Kürķçüler Mahallesi'nde Celal Özalp'e ait tavuk kümesinde yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, kümesin bitişiğinde bulunan mısır balyasının bulunduğu alana sıçradı.
Yangını gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler yangını büyümeden söndürdü.
Yangında kümeste bulunan yaklaşık 100 tavuk yanarak telef olurken, 100 mısır balyası yandı.
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