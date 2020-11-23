İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, toplu taşıma araçlarında koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yaptı.

Jandarma ekipleri Eyüpsultan'daki Eski Edirne Asfaltı Caddesi TEM bağlantı kavşağında denetim noktası oluşturdu.

Ekipler, İl Hıfzısıhha Kurulunca belirlenen sayıdan fazla yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarının sürücülerini uyardı. Yolcular da maske ve sosyal mesafe konusunda ikaz edildi.

[Fotoğraf: AA]

Ekiplerin bir otobüste yaptığı HES kodu taramasında COVID-19 olduğu belirlenen bir kişi, çağırılan sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Kişiye adli işlem uygulanacak ve 3180 TL idari para cezası verilecek.