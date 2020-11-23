Amasya Belediyesi'ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden oluşan 30 kişilik koronavirüs timi, koronavirüs önlemleri kapsamında ana caddeler ile sokakları her gece yıkıyor.

Kaldırımlar, ATM'ler, otobüs durakları, çöp konteynerleri özel solüsyonla dezenfekte ediliyor. İlaç sıkılan alanlar, diğer temizlik ekiplerince köpüklü su ve fırçalarla yıkanıyor.

Koronavirüs timi 7/24 görev başında

Kısıtlamaları fırsat bilerek, sokakları dezenfekte ettiklerini söyleyen Temizlik İşleri Müdürü Mustafa Kesler, "Programımız dahilinde tüm cadde ve sokaklarımızı yıkıyoruz. Özellikle halkımızın yoğun olarak kullandıkları bankamatik, çocuk oyun alanları, camiler, cemevleri, okullar ve kamusal alanlarımızın tamamı dezenfekte ediliyor. Koronavirüs timimiz 2 ekipten 30 kişi ile 7/24 saat üzerinden mesaisini sürdürüyor" dedi.