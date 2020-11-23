Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece azalacağı bölgede, rüzgar kuzey ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Bitlis'in güneyinde ise yer yer hamleli esecek.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Van Gölü'nde de rüzgarın doğu ve kuzeyden yer yer saatte 40 kilometre kuvvetinde esmesi, havanın az bulutlu ve görüş mesafesinin açık olması bekleniyor.

Bölgede en yüksek sıcaklığın Hakkari'de 10, Van ve Muş'ta 8, Bitlis'te 6 derece olması öngörülüyor.

Sabah ve gece saatlerinde bölgenin yüksek kesimlerinde buzlanma ve don nedeniyle yetkililerin tedbirli olması gerekiyor.