Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 09:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
TÜBİTAK personel alacak
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunda 105 personel istihdam edilecek.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Bilişim Teknolojileri Enstitüsünde (BTE) 98'i araştırmacı ve 7'si teknisyen olmak üzere 105 personel işe alınacak.
TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu personel Kocaeli'de görev yapacak.
Personel alımına ilişkin gerekli koşullar ve süreçler TÜBİTAK'ın yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından da öğrenilebilecek.
Başvurular ise "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" internet adresinden 14 Aralık'a kadar yapılabilecek.
Etiketler: Kamu Personel İstihdam
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