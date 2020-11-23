Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 01:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da 4 köy karantinaya alındı
Burdur'da, yeni tip koronavirüs vakaları ve temaslı sayısındaki artış nedeniyle 4 köy karantinaya alındı.
Merkeze bağlı Askeriye, Büğdüz, Güneyyayla ve Halıcılar köylerinde COVID-19 vakaları ve temaslı kişilerin sayısında artış tespit edildi.
Bunun üzerine toplanan İl Hıfzıssıhha Kurul üyeleri, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla köylerde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verdi.
Önlem alan jandarma ekipleri, köylerin giriş ve çıkışlarını kapattı.
Öte yandan, merkeze bağlı Çatağıl köyünde uygulanan karantina tedbirinin 14 gün daha uzatılmasına karar verildi.
Etiketler: Koronavirüs
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