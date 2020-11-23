Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 00:19Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Doğu Karadeniz'de ulaşıma heyelan engeli
[Fotoğraf: DHA]
Doğu Karadeniz'de şiddetli sağanağın neden olduğu heyelanlarda, Trabzon'un Tonya ve Şalpazarı ilçeleri ile Giresun'un Tirebolu ile Gümüşhane'nin Kürtün ilçe karayolu ulaşıma kapandı. Ekipler yol açma çalışmalarını sürdürüyor.
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde şiddetli sağanak etkili oldu.
Trabzon’da akşam saatlerinde şiddetli sağanak yağış sırasında meydana gelen heyelanda, Vakfıkebir-Tonya ilçeleri arasındaki karayolunun 4’üncü kilometresi ulaşıma kapandı. Jandarma ekipleri yolun her iki yönünde güvenlik önlemi alırken, karayolları ekipleri de yol açma çalışması başlattı.
[Fotoğraf: DHA]
Şalpazarı ilçesinde ise heyelan sonucu karayolu ulaşıma kapandı. Ekipler karayolunu ulaşıma açmak için çalışma sürdürüyor.
Öte yandan Giresun'un Tirebolu ile Gümüşhane'nin Kürtün ilçe karayolları da heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekipler bölgede yol açma çalışması başlattı.
Etiketler: Yağış
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