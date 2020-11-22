Haber Giriş: 22 Kasım 2020 Pazar 23:23Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Burdur'da 4 köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: DHA]
Burdur'da koronavirüs tedbirleri kapsamında merkeze bağlı 4 köy karantinaya alındı.
Burdur İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karar gereğince çok sayıda COVID-19 vakası ve temaslı kişi olması sebebiyle merkeze bağlı Büğdüz, Askeriye, Güneyyayla ve Halıcılar köyleri 14 gün süreyle karantinaya alındı.
Jandarma ekiplerince köylerin giriş ve çıkışları kapatıldı.
Öte yandan Çatağıl köyündeki karantina süresi de İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince 14 gün daha uzatıldı.
Etiketler: Koronavirüs
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