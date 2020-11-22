Bitlis Valiliği düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, il merkezine bağlı Kuşlu köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alındı.

[Fotoğraf: AA]

Bunun üzerine, bugün itibarıyla "Yıldırım 15 Mutki-Sarpkaya Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hasan Kuzu 2020-114 Operasyonu"nun başlatıldı belirtildi:

"Operasyonda Kuşlu köyü kırsalında toprağa gömülü 5 kilogram amonyum nitratla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı, plastik bidonlarda ise 50 kilogram peynir, 10 kilogram pirinç, 10 kilogram yağ ve 10 kilogram salça ele geçirilmiştir. Malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla incelemelerin ardından imha edilmiştir."

Açıklamada, ​güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.