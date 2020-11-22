Haber Giriş: 22 Kasım 2020 Pazar 21:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de polise ateş eden uyuşturucu zanlısı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapan zanlı, kaçmaya çalışırken ayağı kırılınca polis tarafından yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Y.C'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Aracında uyuşturucu bulunan zanlı, Bozantı Caddesi'nde kendisini durdurmak isteyen polisten kaçmaya başladı.
Uğurevler Mahallesi'nde çıkmaz sokağa giren şüpheli, hafif ticari aracını kaldırıma çarpınca yaya olarak kaçmaya devam etti.
Kaçarken tabancayla ateş eden şüpheliye, polis de havaya ateş ederek karşılık verdi. Polisten kaçarken ayağını kıran zanlı, kendisini takip eden ekiplerce yakalandı.
Şüpheli Y.C, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Uyuşturucu
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