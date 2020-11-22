Gaziantep'te evden eve taşımacılık yapan bir firmaya ait N.D. yönetimindeki tırın dorsesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giden ekipler, alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle dorse ve taşınan eşyalar zarar gördü.