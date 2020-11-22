Haber Giriş: 22 Kasım 2020 Pazar 19:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te tır dorsesindeki yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, bir tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Gaziantep'te evden eve taşımacılık yapan bir firmaya ait N.D. yönetimindeki tırın dorsesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine giden ekipler, alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle dorse ve taşınan eşyalar zarar gördü.
Etiketler: Ulaşım
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