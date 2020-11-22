Haber Giriş: 22 Kasım 2020 Pazar 19:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İzmir'de bir AVM'de yerde oturarak yemek yendi
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında masa ve sandalyelerin kaldırıldığı alışveriş merkezinde, restorandan alınan yiyecekler yere oturarak yendi.
İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgeyle lokanta, kafe ve restoran gibi yeme içme yerlerinden masa ve sandalyeler kaldırılırken, paket servis ya da 'gel- al' hizmetine geçildi.
İzmir'de, masa ve sandalyelerin kaldırıldığı alışveriş merkezindeki yemek katında restoranlardan yiyecek alanların, yerlere ve kenarlıklara oturarak, yediği görüldü.
Sosyal mesafe kuralına uyulmadığı dikkatlerden kaçmadı.
Etiketler: Koronavirüs
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