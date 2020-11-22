Haber Giriş: 22 Kasım 2020 Pazar 18:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'nun Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin yüksek rakımlı bölgelerine mevsimin ilk karı düştü. Kar yağışının etkisiyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Bozkurt ilçesi Isırganlık mevkisinde başlayarak 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'ne doğru yoğunlaşan karla birlikte doğa beyaza büründü. Sonbaharın renk tonlarını saran beyaz örtü, eşsiz güzellikleri de beraberinde getirdi.
[Fotoğraf: AA]
Öte yandan, zaman zaman etkili olan sis nedeniyle de görüş mesafesi düştü.
Karayolları İnebolu 152'nci Şube Şefliğine bağlı Isırganlık Bakımevi'ndeki karla mücadele ekipleri, yağışın etkili olduğu güzergahlarda çalışma yürüttü.
[Fotoğraf: AA]
Ekipler, etkisini artırması beklenen yağışa karşı sürücüleri dikkatli ve tedbirleri olmaları konusunda uyardı.
Etiketler: Kar Yağışı
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