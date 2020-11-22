Haber Giriş: 22 Kasım 2020 Pazar 17:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bayburt'ta 3.8 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
AFAD'ın verilerine göre, Bayburt'ta 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bayburt merkezde meydana gelen deprem 17.40'ta gerçekleşti. Deprem, yerin 12.4 kilometre derinliğinde meydana geldi.
AFAD, Bayburt'ta meydana gelen depremi sosyal medya hesabından açıkladı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 22, 2020
Büyüklük : 3.8 (Mw)
Yer : Merkez (Bayburt)
Tarih-Saat : 22.11.2020, 17:40:24 TSİ
Enlem : 40.2945 N
Boylam : 40.1566 E
Derinlik : 12.04 km
Detay : https://t.co/W4mC5i4uPD@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: Deprem
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