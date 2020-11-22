Hava sıcaklığının gece eksi dereceye düşmesinin ardından Yedigöller Ayı Kayası mevkiinde başlayan kar yağışıyla birlikte buzlanma meydana geldi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesini fırsat bilip milli parka gitmeye çalışan vatandaşlar, kar ve buzlanma nedeniyle kapanan yoldan geri dönmek zorunda kaldı.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, yol güzergahına koydukları, "Yedigöller Milli Parkı, yoğun kar yağışı sebebiyle siz değerli vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için trafiğe kapatılmıştır." yazılı tabelayla ziyaretçileri uyarıyor.

Yeniköy Yaylası üzerinde kontrol noktası oluşturan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise vatandaşların Yedigöller Milli Parkı'na gitmesine izin vermiyor.