Haber Giriş: 22 Kasım 2020 Pazar 16:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Evlat nöbetindeki annelere tüküren kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: Getty]
Diyarbakır'da, HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan annelere tüküren kişi gözaltına alındı.
Dün öğle saatlerinde HDP İl Başkanlığı binasından çıkan İ.Ç, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle evlat nöbetini sürdüren annelere tükürüp, "Burada boşuna oturuyorsunuz" dedi.
Bunun üzerine evlat nöbetindeki aileler, İ.Ç'ye tepki gösterdi. Gerginliğin büyümesi ihtimali üzerine polis, İ.Ç'yi muhafaza altına aldı.
Bağlar Polis Merkezi Amirliği'ne giden aileler, İ.Ç'den şikayetçi oldu.
Başlatılan soruşturma kapsamında evlat nöbetindeki ailelere tüküren İ.Ç. gözaltına alındı.
İ.Ç'nin, HDP Silvan İlçe Başkanlığının 2017'deki yedek meclis üyesi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Evlat Nöbeti HDP
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