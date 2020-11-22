Haber Giriş: 22 Kasım 2020 Pazar 15:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 747 kişiye para cezası
Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden İstanbul'daki 747 kişiye 1 milyon 729 bin 723 lira ceza kesildi.
İstanbul'da 21-22 Kasım tarihlerinde belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 747 kişiye, 1 milyon 729 bin 723 lira ceza yazıldı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kurallara uyan tüm vatandaşlara teşekkür eden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kendimizi, ailemizi, sevdiklerimizi, şehrimizi ve ülkemizi korumak için tedbirlere uyalım." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Koronavirüs
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