İstanbul'da 21-22 Kasım tarihlerinde belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 747 kişiye, 1 milyon 729 bin 723 lira ceza yazıldı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kurallara uyan tüm vatandaşlara teşekkür eden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kendimizi, ailemizi, sevdiklerimizi, şehrimizi ve ülkemizi korumak için tedbirlere uyalım." ifadelerini kullandı.