İl sınırlarında kamu düzeninin bozulmaması, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, Covid-19 salgınının yaygınlaşmasının önüne geçilmesi amacıyla bazı yasak ve tedbirler alındı.

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Konya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 02.10.2020 tarihli ve 2020/106 sayılı kararı ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/c maddesi doğrultusunda, il genelinde yapılacak gösteri yürüyüşü, oturma eylemi, çadır kurma ve benzeri etkinliklerin, Valilik makamının 19.11.2020 tarihli olurları ile 23 Kasım 2020 günü saat 00.01'den 7 Aralık 2020 günü saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmasına karar verilmiştir."