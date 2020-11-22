Haber Giriş: 22 Kasım 2020 Pazar 12:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Ankara'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen şüpheliler takibe alındı.
Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: DEAŞ Emniyet Genel Müdürlüğü
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