Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, operasyonda 48 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 5 kilo 300 gram uyuşturucu, 8 ruhsatsız tabanca, bir tüfek, 2 kurusıkı tabanca ve 40 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 14 zanlıdan 6'sı tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 34 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.