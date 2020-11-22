Haber Giriş: 22 Kasım 2020 Pazar 11:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 48 gözaltı
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 48 şüpheli yakalandı, adliyeye sevk edilen 14 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, operasyonda 48 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda 5 kilo 300 gram uyuşturucu, 8 ruhsatsız tabanca, bir tüfek, 2 kurusıkı tabanca ve 40 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 14 zanlıdan 6'sı tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer 34 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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