Haber Giriş: 22 Kasım 2020 Pazar 11:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 284 tarihi eser ele geçirildi
İzmir'in Bergama ilçesinde bir otomobile düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda aralarında sikke ve yüzüklerin de bulunduğu 284 tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışması sonucu tarihi eser taşıdığı değerlendirilen bir otomobile operasyon düzenledi.
Araçta yapılan aramada Helenistik, Roma ve Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 268 sikke, 6 yüzük ve 10 farklı obje ele geçirildi.
Eserler, Bergama Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken sürücü hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.
Etiketler: Tarihi Eser
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