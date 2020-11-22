Haber Giriş: 22 Kasım 2020 Pazar 10:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de kültür ve sanat etkinliklerine ara verildi
Mersin Büyükşehir Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında kültür ve sanat etkinliklerine ara verdi.
Mersin'de koronavirüs vakalarının yoğunlaşması nedeniyle tiyatro, dans, film gösterileri, konserler, festival etkinlikleri, eğitim amaçlı koro ve atölye çalışmaları durduruldu.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu süreçte yapılması planlanan tüm etkinlik, konferans ve seminerlerin ileri bir tarihe ertelendi.
Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'da hizmet veren Merkez Kütüphane ise salgın kurallarına uygun olarak çalışmalarına devam edecek. Ayrıca online eğitimler ve sosyal medya üzerinden yapılacak olan etkinlikler de sürdürülecek.
Etiketler: Koronavirüs
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