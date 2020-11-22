Mersin'de koronavirüs vakalarının yoğunlaşması nedeniyle tiyatro, dans, film gösterileri, konserler, festival etkinlikleri, eğitim amaçlı koro ve atölye çalışmaları durduruldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu süreçte yapılması planlanan tüm etkinlik, konferans ve seminerlerin ileri bir tarihe ertelendi.

Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'da hizmet veren Merkez Kütüphane ise salgın kurallarına uygun olarak çalışmalarına devam edecek. Ayrıca online eğitimler ve sosyal medya üzerinden yapılacak olan etkinlikler de sürdürülecek.