İstanbul'da, 79 B Bakırköy-Kayaşehir hattında hizmet veren 34 TP 8513 plakalı İETT otobüsü, Şehit Mustafa Bozoklu Caddesi'nde seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle devrilerek, yol kenarındaki boş alana düştü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi.

[Fotoğraf: AA]

Sürücünün yara almadan atlattığı kaza nedeniyle polis çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.

İtfaiye ekiplerinin otobüsü olay yerinden kaldırma çalışmaları sürüyor.