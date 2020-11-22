Haber Giriş: 22 Kasım 2020 Pazar 16:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Geçici konaklama merkezi depremzedeleri ağırlamaya başlayacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir'deki depremde evleri zarar görenler için hazırlanan 493 konteynerlik geçici konaklama merkezi, ilk depremzedeleri yarın ağırlayacak.
AFAD koordinasyonunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Karayolları ve Devlet Su İşleri ekiplerinin katılımıyla Haydar Aliyev Caddesi'nde yapılan geçici konaklama merkezindeki çalışmalarda sona gelindi.
Altyapı, çevre düzenleme ve konteyner yerleştirme işlemlerinin bitirildiği merkezde son kontrolleri yapan görevliler, elektrik şebekesi ve peyzaj çalışmasıyla sosyal donatıları hazır hale getirmeye çalışıyor.
Yarından itibaren etaplar halinde depremzedeleri ağırlamaya başlayacak merkezdeki yaklaşık 21 metrekare büyüklüğündeki konteynerler kaloriferle ısıtılacak. Duş, tuvalet ve sıcak su donanımı da bulunacak.
Etiketler: AFAD Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Deprem
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