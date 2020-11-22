Haber Giriş: 22 Kasım 2020 Pazar 18:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 129 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 129 ev karantinaya alındı.
Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar doğrultusunda farklı mahallelerdeki 129 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.
Etiketler: Koronavirüs
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