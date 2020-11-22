Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 teşhisli veya temaslı oldukları halde karantina kurallarına uymayan 59 kişinin KYK Hasan Basri Çantay Yurdu'na gönderildiği belirtildi.

Aynı yurtta barınma yeri bulunmayan, testi pozitif çıkan veya temaslı olan 119 kişinin de misafir edildiği açıklandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, hastalık tanısı konulmuş olanların kesinlikle evden çıkmamaları gerektiğini, kurallara uymayanlara para cezasının uygulandığını, ayrıca adli süreç başlatılacağını söyledi.