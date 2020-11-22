Haber Giriş: 22 Kasım 2020 Pazar 22:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Mustafa Ay yönetimindeki kamyonet, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5746'ncı Sokak'ta, Ramazan Demirtaş idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kaza mahalline çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Kazada, sürücüler ile araçlardaki Mustafa Ay, İbrahim Demirtaş ve Ünal Ay yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Etiketler: Trafik
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